В Минфине предложили избавиться от наличной иностранной валюты

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил на Мосфинфоруме, что хранить сбережения в наличной иностранной валюте становится небезопасно, передает 18 октября РИА "Новости".

Он отметил, что американцы и швейцарцы уже ввели ограничения на прием своих старых банкнот, а европейцы, по его мнению, вскоре последуют их примеру.

Моисеев также подчеркнул, что люди продолжают избегать хранения денег в банках, а тем более в пенсионных фондах и страховых компаниях. По его словам, многие предпочитают хранить сбережения, как это было принято в 90-х, "в стеклянных банках в огороде".

В завершение он посоветовал тем, кто не доверяет банкам и страховым компаниям, инвестировать в золото.

фото: ЗАКС.Ру