Бельский открыл II Футбольный турнир "Кубок Лаврова и Семенова"

На стадионе "Петровский" стартовал II Футбольный турнир "Кубок Лаврова и Семенова" на призы газеты "Вечерний Санкт-Петербург". В церемонии открытия принял участие председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский, сообщают 18 октября на сайте Законодательного собрания.

Он отметил, что второй год подряд город поддерживает традицию любительского футбола, что способствует объединению людей разных профессий и делает жизнь ярче и интереснее.

"Кубок Лаврова и Семенова" — это возрождённый любительский турнир, который берет начало в 1975 году, когда на поле встретились команды БДТ и "Вечернего Ленинграда", возглавляемые актёром Кириллом Лавровым и журналистом Валентином Семеновым. После длительного перерыва турнир был восстановлен в прошлом году по инициативе газеты "Вечерний Санкт-Петербург". Тогда победила команда Законодательного собрания.

В этом году в турнире участвуют 10 команд из различных сфер города, а также школьники в возрасте от 9 до 12 лет.

фото с сайта Законодательного Собрания