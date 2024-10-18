Беглов поручил благоустроить инженерный детсад в Красногвардейском районе

На территории детского сада № 26 на улице Маршала Тухачевского будет проведено благоустройство по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова, данному после приема граждан в приемной Президента России. С просьбой обратилась жительница Красногвардейского района, сообщила 18 октября пресс-служба Смольного.

Детский сад имеет инженерный профиль и является региональной стажировочной площадкой. В рамках одного из приоритетов развития Петербурга на ближайшие пять лет губернатор поручил главе Красногвардейского района обеспечить благоустройство территории учреждения, с отчетом о выполнении до августа 2025 года.

Благоустройство будет учитывать образовательный профиль садика: на территории планируется установка детской метеостанции, новых игровых площадок, освещения, теневых навесов, спортивной площадки и современных игровых комплексов.

фото пресс-службы Смольного