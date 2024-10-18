Звуковые модули о прибытии общественного транспорта установили в Петербурге

Звуковое оборудование для людей с ограниченными возможностями по зрению, оповещающее о прибытии общественного транспорта, установлено на девяти остановках в Центральном районе и одной в Выборгском, сообщает 18 октября пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

Директор ГКУ Денис Усанов отметил, что такие устройства служат подспорьем для людей с нарушениями зрения. Они имеют ярко-желтый цвет и шрифт Брайля, что помогает ориентироваться. Пользователь может нажать кнопку и получить аудиосообщение о прибытии транспорта. Усанов добавил, что при успешной эксплуатации и положительных отзывах планируется продолжить оснащение остановок.

На данный момент звуковым оборудованием оснащены остановки на проспекте Тореза и таких как "Заячий переулок", "ул. Моисеенко", "ул. Александра Невского", и другие в Центральном районе.

Кроме того, 28 остановок уже готовы для размещения звуковых модулей. Специалисты ГКУ произвели их технологическое подключение к электросетям, и в будущем на этих установках могут появиться модули для маломобильных граждан.

фото: ЗАКС.Ру