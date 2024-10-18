Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Ромодановского

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы ФМС Константина Ромодановского, сообщила 18 октября пресс-служба Смольного.

Он подчеркнул, что Ромодановский был человеком долга и чести, полностью посвятившим себя служению Отечеству. Беглов также выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и соратникам покойного.

Губернатор заявил, что за годы службы в органах государственной безопасности и на посту главы Федеральной миграционной службы Ромодановский проявил себя как талантливый руководитель, ответственный и преданный своему делу человек. Его деятельность на различных государственных постах способствовала укреплению государственности и развитию страны.

Беглов подчеркнул, что знал Ромодановского как настоящего профессионала, порядочного и принципиального человека, и завершил свою речь словами о светлой памяти покойного.

Экс-главе ФМС 31 октября должно было исполниться 68 лет. Он возглавил Федеральную миграционную службу в 2005 году и оставался на этом посту до ее упразднения в 2016 году. За время службы Ромодановский был удостоен ряда наград, включая ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орден Мужества, орден Почета, а также медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

фото: ЗАКС.Ру