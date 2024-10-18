В Пскове обыскивают офис партии "Яблоко"

В офисе псковского отделения партии "Яблоко" проходит обыск, связанный с уголовным делом о нарушении законодательства об иностранных агентах, где зампредседателя партии Лев Шлосберг* проходит подозреваемым, сообщает 18 октября псковская пресс-служба партии.

Всех сотрудников, кроме Шлосберга*, вывели из помещения. Присутствует адвокат Владимир Данилов.

У Шлосберга* изымают телефон, а также технику и ноутбуки сотрудников, хотя ранее следователю сообщили, что в офисе только одно рабочее место, которым он пользуется.

Ранее, 2 октября, обыски прошли в квартирах Шлосберга*, его жены и 95-летнего отца. Шлосберг* вину не признал, заявив, что исполняет требования законодательства и продолжает оспаривать статус "иноагента" в суде. Уголовное дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента. Политику грозит до двух лет лишения свободы.

*Лев Шлосберг внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

фото: ЗАКС.Ру