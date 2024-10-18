Бельский исполнил камео в мультфильме "Азбука петербуржца"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский принял участие в создании мультфильма "Азбука петербуржца". Серия с Бельским была представлена в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вечером 18 октября. Спикер помогал главному герою передачи, мальчику Филиппу разобраться, что такое парламент в год 30-летия петербургского ЗакСа.

"Я Александр Бельский. В Законодательном собрании я председатель. Я с депутатами - законов городских создатель. Ну а в душе, как петербуржцы все - немножечко мечтатель", - рассказал анимационный Бельский.

Бельский показал герою мультфильма большой зал заседаний парламента, а также ротонду Мариинского дворца. Рассказал, как депутаты принимают законы, а также об истории самого дворца.

"Да, мой друг, зал заседаний. Депутаты про него все знают. Здесь мы голосуем, выступаем, здесь мы законы городские принимаем. Здесь кипят порой дискуссии и споры, но всегда мы компромисс найти готовы. И без этого нельзя - демократия, друзья", - продолжает экскурсию спикер.

Как рассказал Бельский в своем Telegram-канале, для него это был первый подобный опыт. Он призвал зрителей строго не судить. Отметим, персонаж Бельского большую часть всего выпуска повторял одни и те же движения. Еще "нарисованный" Бельский регулярно разводит руки в сторону. Кроме того, некоторые реплики спикер повторяет дважды.

"Ведь без законов очень трудно в государстве будет жить. Как кораблю без компаса и карты - никуда на этом свете не уплыть", - эту реплика спикера за шестиминутный ролик звучит дважды.

Программа "Азбука петербуржца" выходит уже пять лет, с августа 2019 года. За это время вышло более 260 выпусков. В основном сюжет каждой серии мультфильма посвящен какому-либо вопросу из жизни петербуржцев, который создатели программы пытаются объяснить в стихотворной форме. Спектр тем обширный: от пояснений, что такое ГАТИ или программа "Твой бюджет", до призывов идти на выборы. Отдельный жанр - рассказ о знаковых для города местах вроде музеев или парков. Также на сайте телеканала сохранился выпуск 2019 года о планах построить парк "Тучков буян". Сейчас на этом месте возводят судебный квартал.

Константин Леньков / Кадр трансляции телеканал "Санкт-Петербург"