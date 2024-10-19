Температура в Петербурге 19 октября будет выше нормы

Сегодня в Петербурге погоду формирует северная периферия антициклона. Благодаря этому в городе солнечно и без осадков, а дневная температура воздуха превышает климатическую норму на 4-5 градусов, сообщил 19 октября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается +12…+14 градусов, в Ленинградской области +9…+14 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление останется стабильным на уровне 772 мм рт. ст., что выше среднего показателя.

В воскресенье также без осадков, температура +12…+14 градусов.

фото: ЗАКС.Ру