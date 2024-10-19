Около 300 домов оказались обесточены в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга около 300 зданий остались без электричества утром 19 октября, сообщает "Фонтанка". Свет отсутствует уже более двух часов, специалисты работают над восстановлением.

Отключение затронуло улицы Парашютная, Планерная, Маршала Новикова, а также проспекты Авиаконструкторов и Комендантский. Жители сообщают, что около 7 утра услышали три хлопка, после чего пропало электричество. Без света остался и крупный жилой комплекс "Юбилейный квартал".

Одна из жительниц дома на Планерной улице уточнила, что электричества нет почти три часа.

В компании "Россети Ленэнерго" сообщили, что на оборудовании 110 кВ произошло технологическое нарушение. Бригады приступили к работам сразу после сигнала, часть абонентов уже подключена, и организуются резервные схемы для остальных.

"Фонтанка" уточняет, что полное восстановление электроснабжения займет порядка десяти часов.

фото: ЗАКС.Ру