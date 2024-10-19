Беглов и Бельский приняли участие в субботнике

В Петербурге сегодня, 19 октября, проходит общегородской День благоустройства. Губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский присоединились к субботнику в Юсуповском саду, сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор отметил, что такие мероприятия способствуют более бережному отношению к общественным пространствам, когда люди сами участвуют в их благоустройстве. Он подчеркнул, что создание комфортной городской среды является одним из приоритетов развития Петербурга на ближайшие пять лет.

Во время субботника Беглов посадил липу в Юсуповском саду вместе с жителями, участвующими в уборке. Мероприятие стало частью месячника благоустройства, который проходит в городе весь октябрь. Работы включают уборку мусора, листвы и ремонт детских и спортивных площадок. За месяц дорожные службы очистили 250 улиц, а садовники высадили 3,5 тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников.

Губернатор также отметил, что субботник — это отличная возможность для семей провести время вместе и показать детям важность заботы о природе и городе. Он подчеркнул, что в мероприятии участвовали представители всех ветвей власти, молодежь, студенты и жители блокадного Ленинграда.

фото пресс-службы Смольного