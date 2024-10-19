Из-за ДТП на время изменили маршруты трамваев в Красногвардейском районе

Движение общественного транспорта в Красногвардейском районе Петербурга было скорректировано 19 октября из-за ДТП с автомобилем каршеринга, передает "Фонтанка".

Как сообщил очевидец, авария произошла на Новочеркасском проспекте у Перевозного переулка, что привело к полному перекрытию движения трамваев в сторону Красногвардейской площади.

По информации "Горэлектротранса", автомобиль двигался в попутном направлении с трамваем и задел его при развороте.

С 11:50 движение трамваи №№ 10 и 23 пустили в объезд. Трамвай № 10 направили от конечной "Проспект Солидарности" по обычному маршруту до Заневского проспекта, затем через мост Александра Невского, по Амбарной, Херсонской, Исполкомской улицам и проспекту Бакунина до Перекупного переулка.

Маршрут № 23 следовал от "Проспекта Солидарности" до Заневского проспекта, далее через мост Александра Невского, по Амбарной улице, Синопской набережной и проспекту Обуховской Обороны до Невского завода.

В 13:33 ГКУ "Организатор перевозок" сообщило о восстановлении маршрутов.

фото: ЗАКС.Ру