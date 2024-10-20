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Новости 10:55

Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем отца

фото ЗакС политика Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем отца

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский обратились к горожанам в День отца, об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Смольного и в Telegram-канале спикера.

Как отметил Беглов, в этот день у всех есть возможность сказать какие-то теплые слова своим папам. Он уточнил, что в российском обществе роль мужчины в благополучии детей очень высока.

"Особенно важна роль отца  в многодетных семьях. С каждым годом в Петербурге их становится всё больше. Сегодня в нашем городе более 55 тысяч таких семей – на 2 тысячи больше, чем год назад", – сказал глава города.

Бельский рассказал, что неожиданно для себя задумался, каким должен быть отец. По его мнению папа должен быть добрым, справедливым, ответственным и отзывчивым.

"На мой взгляд, поступки красноречивей слов и чувства лучше проявлять на деле. Да, может, не всегда удается, но я стараюсь преуспеть. Когда у тебя пятеро детей, часто приходится быть многоруким: с одним говоришь по телефону, второго собираешь в школу, а параллельно ловишь третьего, пока он не грохнулся с лестницы", – написал спикер.

В конце Беглов пожелал всем отцам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семье, а Бельский, как многодетный отец, признался, что он неидеальный папа, но точно любящий.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 




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