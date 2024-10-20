Историк Евгений Понасенков* попал в список иноагентов из-за восхваления Европы

Историк Евгений Понасенков* стал иностранным агентом из-за своих "антироссийсктх видеороликов", об этом 19 октября писал ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В документах отмечается, что "маэстро" Понасенков* неоднократно выезжал из России в Италию, где снял множество видеороликов, в которых рассказывал о превосходстве европейской государственности.

Также Понасенков*, согласно документам, ставил под сомнение легитимность и авторитет российских национальных лидеров и призывал к переходу России на европейское устройство жизни.

Понасенков* стал иностранным агентом 1 апреля 2022 года. Историк пытался обжаловать свой статус, но ему было отказано.

*Минюст внес Евгения Понсенкова в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру