ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:52

Школу №578 на Комендантском эвакуировали после сообщения подростка

фото ЗакС политика Школу №578 на Комендантском эвакуировали после сообщения подростка

В Приморском районе эвакуировали школу из-за сообщения о минировании, об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел утром в понедельник, 14 октября, в школе №578 на Комендантском проспекте. Администрации учреждения поступило сообщение о том, что у нее есть 30 минут, чтобы вывести всех из здания.

В школе якобы находилась бомба, однако потом это не подтвердилось. Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ). 

В пятницу, 18 октября, полиция задержала подозреваемого, им оказался 14-летний учащийся этой школы. Его отпустили под обязательство о явке.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама