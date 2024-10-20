Школу №578 на Комендантском эвакуировали после сообщения подростка

В Приморском районе эвакуировали школу из-за сообщения о минировании, об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел утром в понедельник, 14 октября, в школе №578 на Комендантском проспекте. Администрации учреждения поступило сообщение о том, что у нее есть 30 минут, чтобы вывести всех из здания.

В школе якобы находилась бомба, однако потом это не подтвердилось. Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ).

В пятницу, 18 октября, полиция задержала подозреваемого, им оказался 14-летний учащийся этой школы. Его отпустили под обязательство о явке.

Фото: ЗАКС.Ру