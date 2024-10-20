Ремонт ограничит движение автомобилей по петербургской дамбе до 25 октября

Водителей в Петербурге предупредили об ограничениях из-за работ на дамбе и призвали быть внимательнее, об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Комплексов защитных сооружений (КЗС).

Ограничения введут с понедельника, 21 октября, до пятницы, 25 октября, на транспортном отсеке Невской стороны. Ограничения нужны для проведения ремонтно-восстановительных работ в тоннеле КЗС.

Также в пресс-службе КЗС отметили, что полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель возможна на не более чем десять минут.

Водителей в связи с изменениями просят следить за сообщениями на информационных табло.

Фото: dambaspb.ru