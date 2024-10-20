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Новости 12:55

У лазурного автобуса сработала система пожаротушения у метро "Проспект Ветеранов"

фото ЗакС политика У лазурного автобуса сработала система пожаротушения у метро "Проспект Ветеранов"

У станции петербургского метрополитена "Проспект Ветеранов" лазурный автобус заставил переживать пассажиров, об этом 19 октября писала "Фонтанка.ру" со ссылкой на социальные сети.

На кадрах очевидцев видно, что автобус окутало что-то похожее на дым, а за кадром слышны испуганные голоса. В автобусе неожиданно сработала система пожаротушения.

Все пассажиры смогли эвакуироваться из автобуса, по итогу никто не пострадал. В компании-перевозчике "Домтрансавто" заявили, что пожара вообще не было, система пожаротушения сработала ложно.

Также в компании отметили, что на видео был не дым, а порошковый огнетушитель.

Фото: ЗАКС.Ру


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