У лазурного автобуса сработала система пожаротушения у метро "Проспект Ветеранов"

У станции петербургского метрополитена "Проспект Ветеранов" лазурный автобус заставил переживать пассажиров, об этом 19 октября писала "Фонтанка.ру" со ссылкой на социальные сети.

На кадрах очевидцев видно, что автобус окутало что-то похожее на дым, а за кадром слышны испуганные голоса. В автобусе неожиданно сработала система пожаротушения.

Все пассажиры смогли эвакуироваться из автобуса, по итогу никто не пострадал. В компании-перевозчике "Домтрансавто" заявили, что пожара вообще не было, система пожаротушения сработала ложно.

Также в компании отметили, что на видео был не дым, а порошковый огнетушитель.

Фото: ЗАКС.Ру