Мошенники начали рассылать вирусы в Telegram под видом фото

У мошенников появился новый способ обмануть интернет-пользователей через мессенджер Telegram, об этом 20 октября сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как рассказали в ведомстве, неизвестные отправляют пользователям файл, который называется "Фото", но с расширением, которое для картинки несвойственно. При этом злоумышленник уточняет, пользователь ли изображен на снимке.

В киберполиции напомнили, что фотография не может иметь расширение AFK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Специалисты рекомендуют не открывать такие файлы и предупредить об этом близких.

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