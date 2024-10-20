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Во Всеволожске перевернулась машина реанимации

фото ЗакС политика Во Всеволожске перевернулась машина реанимации

Во Всеволожском районе Ленинградской области перевернулась машина реанимации, об этом 20 октября пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 20 октября. Машина реанимации столкнулась с внедорожником во Всеволожске и опрокинулась набок после случившегося.

ДТП произошло на перекрестке Колтушского и Южного шоссе. На видео видно приехавший наряд ДПС и еще один автомобиль реанимации с включенной мигалкой.

В результате аварии пострадал медицинский работник. Его госпитализировали в больницу.

Фото: ЗАКС.Ру


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