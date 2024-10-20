Петербургский метрополитен напомнил об изменении графика работы "Горьковской"

Режим работы станции синей ветки петербургского метрополитена "Горьковская" изменится с 21 октября, об этом 20 октября напомнили в пресс-службе городской подземки.

Режим работы изменится почти на два месяца из-за капитального ремонта эскалатора. Ремонт проведут с 21 октября по 17 декабря, из-за чего в будни с утра вестибюль будет закрыт совсем, а вечером ограничен.

Также уточняется, что 9 и 10 ноября вход на станцию "Горьковская" будет закрыт полностью. Пассажиры смогут использовать ее только на выход.

Петербуржцам порекомендовали пользоваться соседними станциями метро: "Петроградская", "Чкаловская", "Спортивная", "Выборгская" и "Площадь Ленина".

Фото: ЗАКС.Ру