Бельский поздравил причастных с Днем работников дорожного хозяйства

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства, об этом 20 октября он написал в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что Петербург – один из крупнейших городов России, поэтому в нем важна бесперебойная работа транспортной сети. Общая протяженность магистралей города – более 3 тысяч километров.

"Спасибо нашим дорожникам и ветеранам отрасли. Вашими усилиями строятся новые дороги и развязки, реализуются крупные проекты улично-дорожной сети, осваиваются прогрессивные технологии", – написал Бельский.

В конце он пожелал работникам дорожного хозяйства счастья, благополучия и новых успехов.

Фото: ЗАКС.Ру