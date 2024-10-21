Вероятность дождей в Петербурге 21 октября останется низкой

Сегодня в Петербурге будет ощущаться влияние тёплого сектора североатлантического циклона, центр которого находится в западной части Баренцева моря, сообщил 21 октября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Облачность в городе увеличится, но вероятность дождей остаётся низкой. В Ленинградской области местами возможны небольшие осадки.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +10…+12 градусов, а в области — +8…+13 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление снизится до 760 мм рт. ст., что соответствует норме.

Во вторник ожидаются местами небольшие дожди и температура +12…+14 градусов.

фото: ЗАКС.Ру