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Вероятность дождей в Петербурге 21 октября останется низкой

фото ЗакС политика Вероятность дождей в Петербурге 21 октября останется низкой

Сегодня в Петербурге будет ощущаться влияние тёплого сектора североатлантического циклона, центр которого находится в западной части Баренцева моря, сообщил 21 октября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Облачность в городе увеличится, но вероятность дождей остаётся низкой. В Ленинградской области местами возможны небольшие осадки.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +10…+12 градусов, а в области — +8…+13 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление снизится до 760 мм рт. ст., что соответствует норме.

Во вторник ожидаются местами небольшие дожди и температура +12…+14 градусов.

фото: ЗАКС.Ру


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