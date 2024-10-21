Беглов рассказал об установке освещения на острове Котлин

На острове Котлин в жилом квартале рядом со сквером Катерников будет установлено уличное освещение. В этом районе, где проживают 3 тысячи человек, освещения ранее не было, сообщила 21 октября пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что создание комфортной городской среды является одним из приоритетов развития Петербурга до 2030 года. Проект "Остров фортов" включает не только реставрацию памятников и строительство музеев, но и развитие инфраструктуры, в том числе освещения жилых кварталов.

Фонари появятся вдоль пешеходных дорожек, на территориях детских садов, школы, а также на детских и спортивных площадках. В квартале установят 285 опор, 457 светильников и 8 прожекторов. Работы планируется завершить в IV квартале 2025 года.

За последние пять лет в Кронштадте установили сотни новых светильников, а в 2024 году реконструируют освещение на улице Зосимова и построят новое на улице Осокина.

фото: ЗАКС.Ру