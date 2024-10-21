Сотрудники МВД провели обыски по делу о хищениях из бюджета Петербурга

Полиция Петербурга выявила схему хищения средств городского бюджета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 октября.

Сотрудники регионального Управления экономической безопасности совместно с УФСБ установили, что в 2021 году между городским правительством и фондом поддержки бизнеса было заключено соглашение на создание 10 центров помощи предпринимателям. На это выделили почти 23 миллиона рублей, но инфраструктура так и не была создана. Представлены фиктивные отчеты, а средства направили на премии и зарплаты сотрудников фонда.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). В рамках расследования проведено около 20 обысков, в том числе в офисе фонда. В деле фигурирует бывший руководитель фонда, 58-летняя Елена Церетели. Расследование продолжается, выявляются другие участники схемы.

По данным "Фонтанки" и 78.ru, дело может касаться Фонда развития малого и среднего предпринимательства в Петербурге.

фото: ЗАКС.Ру