Фура загорелась после аварии на Московском шоссе

Водитель перевернувшейся фуры, перегородившей движение на Московском шоссе утром 21 октября, в момент ДТП вылетел из кабины. От полученных травм он скончался на месте. Тягач упал на пути, а наверху, на путепроводе остался полуприцеп и заполыхал. Вниз свалилась и часть груза.

По данным МЧС, утром поступил вызов на Московское шоссе, 14А, что на территории поселка Шушары. Загорелся грузовик, огонь охватил 10 квадратных метров. Три пожарных расчёта (15 человек личного состава МЧС) локализовали его в 10:51.

Все обстоятельства аварии устанавливает полиция, проверку контролирует прокуратура Пушкинского района. Личность погибшего мужчины устанавливается.

фото пресс-службы прокуратуры Петербурга