Twitch не планируют блокировать в России

Блокировка стримингового сервиса Twitch в России не планируется, сообщили 21 октября ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора. Ранее пользователи отмечали сбои в работе платформы.

В ведомстве отметили, что Роскомнадзор не ограничивает доступ к Twitch, и на данный момент блокировка сервиса не предусмотрена.

В первом полугодии 2024 года владельцы зарубежных социальных сетей, таких как TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram, были оштрафованы на 7,7 млн рублей за недостаточный контроль над распространением запрещенного контента. За неразмещение обязательной информации им также было назначено штрафов на 4,75 млн рублей, ранее сообщали в Роскомнадзоре.

Напомним, что 8 октября в России заблокировали Discord.

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