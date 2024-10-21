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Новости 14:02

Платная стоянка может заменить сезонный каток на Конюшенной площади

фото ЗакС политика Платная стоянка может заменить сезонный каток на Конюшенной площади

СПб ГКУ "Городской центр управления парковками" (ГЦУП) ищет подрядчика для создания платной автостоянки на Конюшенной площади в Петербурге. Конкурс, опубликованный 18 октября на портале госзакупок, оценивается в 39,2 млн рублей. О планах по созданию стоянки стало известно в начале 2023 года, а весной были представлены рендеры проекта. 

Согласно проекту, на стоянке будут установлены шлагбаум, пост охраны, табло для отображения свободных мест, терминалы оплаты и другое оборудование. Завершение строительства запланировано на 16 декабря.

Изначально стоянка предполагала 126 мест, но, согласно новой документации, будет всего 60 парковочных мест, включая 7 для инвалидов. О тарифах пока нет информации, но сейчас на площади действует стандартная ставка — 100 руб./час.

Парковка будет платной круглосуточно, тогда как на обычных местах оплата взимается с 08:00 до 20:00. Это может увеличить конкуренцию за места и расходы водителей.

фото: ЗАКС.Ру


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