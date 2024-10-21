Платная стоянка может заменить сезонный каток на Конюшенной площади

СПб ГКУ "Городской центр управления парковками" (ГЦУП) ищет подрядчика для создания платной автостоянки на Конюшенной площади в Петербурге. Конкурс, опубликованный 18 октября на портале госзакупок, оценивается в 39,2 млн рублей. О планах по созданию стоянки стало известно в начале 2023 года, а весной были представлены рендеры проекта.

Согласно проекту, на стоянке будут установлены шлагбаум, пост охраны, табло для отображения свободных мест, терминалы оплаты и другое оборудование. Завершение строительства запланировано на 16 декабря.

Изначально стоянка предполагала 126 мест, но, согласно новой документации, будет всего 60 парковочных мест, включая 7 для инвалидов. О тарифах пока нет информации, но сейчас на площади действует стандартная ставка — 100 руб./час.

Парковка будет платной круглосуточно, тогда как на обычных местах оплата взимается с 08:00 до 20:00. Это может увеличить конкуренцию за места и расходы водителей.

фото: ЗАКС.Ру