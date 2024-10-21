В Петербурге запустят 20 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом

Петербургский "Горэлектротранс" подписал контракт с ООО "Торговый дом СТМ" на поставку 20 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, сообщила 21 октября пресс-служба Смольного.

Эти низкопольные троллейбусы модели "СИНАРА-6254" способны проезжать более 20 километров без подключения к контактной сети и поступят в город до конца 2024 года.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что новые троллейбусы, особенно востребованные в новых районах, помогут обеспечить экологичный транспорт без необходимости использования автобусов.

Каждый троллейбус вмещает 85 человек, из них 31 — на сидячих местах. Они оснащены USB-слотами, системами автоинформирования, видеонаблюдения, навигацией ГЛОНАСС, интернетом, климатической системой и анатомическими сиденьями с антивандальным покрытием. Также предусмотрены система "книлинга" для удобной посадки и высадки, и автоматические системы пожаротушения.

Троллейбусы с автономным ходом начали работать в Петербурге в 2017 году. В городе действует 15 маршрутов с такими троллейбусами, и их количество продолжает расти. До конца 2028 года планируется увеличить их число до 330 единиц.

фото: ЗАКС.Ру