Суд в Москве заочно приговорил кинопродюсера Роднянского* к сроку в колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к реальному сроку заключения продюсера Александра Роднянского* по делу о распространении фейков об армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщила 21 октября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Согласно вынесенному решению, кинодеятелю назначили наказание в виде 8,5 лет в колонии общего режима.

Кроме того, Роднянскому* запретили в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов в интернете.

"Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции Роднянского А.Е.* на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Как отмечает ТАСС, обвинение требовало приговорить Роднянского* к 9,5 годам лишения свободы заочно, в то время как защита настаивала на его оправдании. Суд снял арест с имущества и счетов продюсера, уточнило информагентство.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Роднянского* было возбуждено из-за четырех постов в социальных сетях на тему СВО, опубликованных весной и осенью 2022 года.

*Минюст внес Александра Роднянского в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру