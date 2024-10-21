Петербургский суд оценил в два года условно сломанный нос росгвардейца

Кировский суд Петербурга огласил приговор по делу о применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщила 21 октября объединенная пресс-служба городских судов. Валерий Горелкин получил два года условно за сломанный нос сотрудника Росгвардии.

Послуживший причиной для судебного разбирательства инцидент произошел вечером 19 апреля близ дома № 76 по проспекту Ветеранов. Росгвардеец требовал от Горелкина не препятствовать задержанию по подозрению в распитии алкоголя в общественных местах (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ). В ответ фигурант нанес сотруднику не менее одного удара ногой по ноге и не менее одного удара рукой в лицо, чем причинил ему "физическую боль и закрытый перелом костей носа, который расценивается как легкий вред здоровью".

Горелкин вину признал. Суд приговорил его к двум годам условно с двухлетним испытательным сроком.

Фото: ЗАКС.Ру