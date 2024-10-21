ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:12

В 2025 году в Петербурге может вырасти плата за социальное жилье

фото ЗакС политика В 2025 году в Петербурге может вырасти плата за социальное жилье

С 1 июля 2025 года в Петербурге может увеличиться размер платы за наем социального жилья, следует из проекта постановления правительства города, опубликованного 21 октября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Максимальное увеличение платы составит 5,63%.

"Индексировать с 1 июля 2025 года размер платы за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования Санкт-Петербурга <...> с применением индекса 105,63 %", — говорится в документе.

Как отмечается, указанное значение соответствует индексу потребительских цен в городе на основании данных Росстата.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама