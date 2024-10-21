Путин наградил Орденом почета экс-главу МО "Чкаловское" Николая Мартиновича

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы МО "Чкаловское" шестого созыва Николая Мартиновича Орденом почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ был подписан 17 октября, а опубликован сегодня, 21 октября.

Мартинович возглавлял МО "Чкаловское" (ранее МО № 63) с 1998 года, то есть с первого созыва. Он также смог переизбраться от "Единой России" в 2024 году, однако сейчас он занимает пост заместителя главы совета.

После подведения итогов муниципальных выборов 2024 года новым главой муниципального образования был избран Олег Пантела. Смена руководства произошла во многих муниципальных образованиях Петроградского района. Считается, что шестой созыв местных депутатов был сформирован еще при Вячеславе Макарове, который ранее возглавлял городской парламент. Макаров имел влияние в районе, а действующие депутаты, соответственно, были связаны с ним.

Константин Леньков / Фото МО "Чкаловское"