"Фонтанка": Обвиняемую по делу о причинении ущерба казне отпустили под подписку

Бывшая глава фонда поддержки бизнеса была отпущена после допроса под подписку о невыезде, сообщила 21 октября "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ранее стало известно о том, что общественница проходит обвиняемой по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Как сообщало издание, речь идет об экс-главе Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства Елене Церетели.

Как сообщили утром 21 октября в ГУ МВД, сотрудники регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели около 20 обысков по делу о "распиле" средств, полученных из городского бюджета.

По версии правоохранителей, в 2021 году правительство Петербурга и Фонд развития субъектов МСП заключили соглашение, в соответствии с которым последний обязался создать около 10 центров для оказания услуг предпринимателям по принципу "одного окна". На это предполагалось выделить из городской казны почти 23 миллиона рублей в качестве субсидии.

"По оперативным данным, объекты инфраструктуры помощи бизнесу созданы не были, а заказчику проекта представили фиктивные документы и отчеты", — уточнили в полиции. Полученные фондом средства якобы были потрачены "на премии и зарплаты сотрудников", что принесло ущерб бюджету.

Фото: ЗАКС.Ру