В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной угрозы из-за ветра

"Желтый" уровень погодной опасности будет действовать в Петербурге ровно сутки с 21:00 понедельника, 21 октября, по 21:00 вторника, 22 октября, сообщили в пресс-службе Смольного. Причиной этого назвали ожидаемый в городе сильный ветер.

"На побережье порывы могут достигать 15 метров в секунду", — уточнили в Смольном.

Указанный уровень опасности означает потенциально опасную погоду. В петербургском ГУ МЧС рекомендовали горожанам убрать вещи с балконов и закрыть окна. Машины следует поставить в гаражи или же перепарковать подальше от деревьев или слабо укрепленных конструкций. На улице лучше не ходить мимо рекламных щитов, линий электропередач и иных потенциально опасных объектов.

Фото: ЗАКС.Ру