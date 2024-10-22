Регистрация развода подорожает в Ленобласти в восемь раз с 2025 года

С 1 января 2025 года в Ленобласти значительно вырастут государственные пошлины для физических лиц на регистрацию юридически значимых действий. Развод, например, подорожает в восемь раз: каждый из супругов будет платить по 5 тысяч рублей, вместо нынешних 650 рублей. Об этом 22 октября сообщило управление ЗАГС по Ленобласти.

Также пошлина за смену имени, фамилии или отчества возрастёт до 5 тысяч рублей (сейчас — 1 600 рублей). Стоимость дубликатов свидетельств о рождении, браке, разводе и смерти увеличится с 350 до 500 рублей, а изменения и исправления в свидетельствах — с 650 до 700 рублей. Справки из архивов ЗАГСа также подорожают с 200 до 350 рублей.

Повышение этих госпошлин в Петербурге пока не планируется: регистрация брака будет стоить 350 рублей, развод — 650 рублей.

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