Петербург потерял 12 позиций в рейтинге рынка труда

Петербург опустился на 12 позиций в рейтинге перспективности трудоустройства, сообщает hh.ru 22 октября.

В IV квартале 2024 года город переместился с 14-го на 26-е место, а итоговый балл снизился с 74,10 до 73,28. Аналитики объясняют это ростом конкуренции на местном рынке труда — число резюме на вакансию увеличилось с 4 до 4,2, а доля тех, кто готов к переезду, возросла с 0,7% до 0,8%.

Лидером рейтинга стала Амурская область с баллом 77,56, где отмечается рост зарплат (медиана — 98,9 тыс. рублей). Курская область поднялась на 35 позиций до 7-го места благодаря увеличению зарплат с 53 до 66,8 тыс. рублей.

Москва опустилась на одну строчку и заняла 63-е место с 68,98 балла. В столице сохраняется высокая конкуренция — 4,6 резюме на вакансию, что выше среднего по России.

фото: ЗАКС.Ру