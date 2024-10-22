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Новости 11:21

В Госдуме рассматривают три закона об улучшении миграционной политики

фото ЗакС политика В Госдуме рассматривают три закона об улучшении миграционной политики

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 22 октября сообщил, что на заседании рассматриваются три законопроекта, направленных на улучшение миграционной политики.

Один из них предлагает запретить посредническим организациям участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. В 2024 году количество мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, выросло с 5% до 30%, а около 14 тыс. человек не смогли сдать экзамен в присутствии полиции.

Второй законопроект вводит внесудебную блокировку сайтов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов и поддельные документы. Володин отметил, что объем нелегального рынка таких услуг достигает сотен миллиардов рублей.

Третий законопроект усиливает наказание за подделку документов, вводя штрафы для юридических лиц от 5 до 60 миллионов рублей.

Володин добавил, что за 8 месяцев 2024 года выявлено 4,6 тыс. случаев подделки документов, что на 16,5% больше, чем в прошлом году. Работа над совершенствованием законодательства продолжается, и до конца года планируется принятие еще шести законов в этой сфере.

фото: ЗАКС.Ру


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