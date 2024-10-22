Как муниципалитеты расходуют средства на уличные спортплощадки

Петербургские муниципалитеты ежегодно тратят сотни тысяч и миллионы рублей на обустройство и поддержание спортивных площадок на своей территории, следует из данных портала государственных закупок. Зачастую контракты заключаются на ремонт уже существующих площадок, однако речь может идти и об обустройстве новых.

В случае с уже существующими спортплощадками муниципалитеты, в первую очередь, организуют закупки на ремонт имеющегося уличного оборудования. Это могут быть разнообразные тренажеры либо же гимнастические стенки, но не только. Например, сюда же относятся и теннисные столы или баскетбольные кольца.

Параллельно муниципалы занимаются обслуживанием детских дворовых площадок, которые также содержат элементы спортивного оборудования. Случается, что в одну и ту же закупку зашиваются услуги по поддержанию как непосредственно спортивных, так и детских площадок. Кроме того, содержание или же приобретение оборудования может прописываться в более масштабных муниципальных закупках, касающихся благоустройства территории в общем. В последнем случае доля затрат на спортивные сооружения для взрослых зачастую предстает незначительной в общем объеме затрат. В случае с детскими площадками закупки могут быть более масштабными, особенно если речь идет о поставке игровых комплексов.

Неочевидные причины для трат

В первую очередь средства муниципалитетов расходуются на приобретение и поддержание в жизнеспособном состоянии объектов на спортивных площадках. Однако этим перечень возможных целей закупок не исчерпывается.

Например, одной из возможных строк в тратах может стать освещение спортивных площадок. Для проведения соответствующих работ сперва требуется проектировка, и лишь затем подрядчик может приступать к выполнению задач на местности.

В марте 2024 года местная администрация МО № 54 потратила в общей сложности 889 тысяч рублей на проектирование освещения детских и спортивных площадок. При этом в апреле их коллеги из МО "Город Павловск" заключили похожий контракт за 205,9 тысячи рублей. Годом ранее они же размещали закупку на разработку проектно-сметной документации для освещения детских и спортплощадок, но успехом это не увенчалось. В тот раз контракт на общую сумму 858,7 тысячи рублей был расторгнут. Разница в стоимости расторгнутого и заключенного в итоге контрактов обусловлена тем, что первый предусматривал работы по трем адресам, второй же — только по одному.

В то же время стоимость самих работ предсказуемо может быть заметно выше. Например, администрация МО "Поселок Шушары" потратила в мае 2024 года 6,54 млн рублей на обустройство освещения двух площадок. В эту сумму вошли электромонтажные работы, а также приобретение опор со светильниками.

Попадаются и более редкие причины для расходования средств. Так, в 2023 году администрация МО "Город Колпино" заключила контракт на проведение топографической съемки детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях. Заплатить за это предполагалось 191,1 тысячи рублей, однако позже контракт расторгли по причине уклонения подрядчика от выполнения работ. В 2024 году администрация Колпино вновь предприняла попытку заключить договор на топосъемку, но размещенная заявка исчезла с сайта госзакупок.

Осмотр и ремонт

Перечень возможных трат дополняется строкой о функциональном осмотре оборудования на территории муниципалитетов. В качестве примера можно привести контракт, заключенный в июне 2024 года администрацией МО "Гражданка". За 587,3 тысячи рублей исполнитель должен проверять состояние оборудования детских и спортивных площадок, а также расположенной на них уличной мебели и других элементов благоустройства. В частности, изучению подлежат чистота и внешний вид конструкций, их целостность и устойчивость, наличие гнилых или ржавых элементов, прочность узлов крепления, отсутствие или износ деталей. Исполнение контракта разделено на три этапа и должно продлиться с момента его заключения и до конца года.

Впрочем, отдельные договора на проведение осмотров оборудования можно назвать скорее редкостью. Как правило, соответствующие требования прописываются в более крупных закупках, посвященных содержанию площадок или же благоустройству муниципалитетов. В середине прошедшего сентября примерно подобный контракт заключила администрация МО "Финляндский округ". Общая его величина составила 4,2 млн рублей, из этой суммы 148 тысяч рублей предназначались на оплату детального осмотра оборудования и еще 244,2 тысячи рублей — на проведение ежегодного детального осмотра с предоставлением сметного расчета и дефектной ведомости.

В других случаях заказчиком прописывается оплата за каждый отдельный случай выполнения работ. Так, в начале августа администрация МО "Северный" договорилась с подрядчиком о выполнении ряда работ по обслуживанию и содержанию детских и спортивных площадок. Согласно условиям, стоимость непосредственно одного осмотра уличных тренажеров с фотофиксацией дефектов составила 4 249 рублей из общей суммы в размере 232 тысяч рублей. Основная часть заложенных средств предназначается на ремонт оборудования по итогам проверок. Спектр работ, имеющих отношение к непосредственно к работам на спортивных площадках, насчитывает, по меньшей мере, 22 позиции на общую сумму 54,8 тысячи рублей.

В целом же именно содержание и ремонт спортплощадок и размещенного на них оборудования можно назвать наиболее популярным видом закупок муниципалитетов в этом направлении. В год один муниципалитет может тратить на подобные работы по нескольку миллионов рублей. Так, только в минувшем феврале МО "Город Кронштадт" и МО "Светлановское" заключили контракты на содержание детских и спортивных площадок на 19,5 млн и 6,9 млн соответственно. Не все из этих средств предназначались непосредственно на поддержание спортплощадок. Администрация Кронштадта потратила на обслуживание и ремонт оборудования только 1,2 млн рублей. В то же время проведенная администрацией "Светлановского" закупка в основном касалась именно содержания детских и спортплощадок и их ремонта — на это заложили 5,8 млн рублей из средств, выделенных на оплату работ и закупку необходимого оборудования.

Администрация МО "Поселок Металлострой" потратила в конце марта на благоустройство в общей сложности 54,4 млн рублей. Из этих денег на содержание спортивных площадок с проведением на них ремонтных работ ушло 105,7 тысячи рублей. В придачу к этому еще 10,4 млн рублей ушли на приобретение объектов для этих площадок — двух спортивных комплексов и другого оборудования.

На что именно могут расходоваться средства в рамках ремонта, можно увидеть из подробной описи к июньской закупке, произведенной местной администрацией МО "Поселок Песочный". Общая сумма контракта составила немногим более одного миллиона рублей. Деньги предназначались на содержание и исправление оборудования на детских и спортивных площадках. Согласно смете, проверку и подтягивание узлов на тренажерах оценили в 32 рубля за каждый отдельный случай. За работы по демонтажу и монтажу кожухов для труб предусмотрено по 330 рублей, за демонтаж и монтаж демпфера тренажера — по 156 рублей и 1 142 рубля соответственно. Стоимость самого демпфера при этом оценили в 276 рублей за штуку. Опора для ног, педаль и спинка тренажера указаны в смете по цене в 1,1 тысячи, 2,2 тысячи и 2,8 тысячи рублей соответственно.

За удаление фундаментного блока тренажера заказчик платит по 1 898 рублей, за монтаж — 1 672 рубля. Натягивание сетки на ворота для гандбола или мини-футбола обойдется муниципалам в 1 141 рубль, и столько же будет стоить монтаж сетки для баскетбольного кольца.

Более масштабные затраты

Бывает и так, что муниципалитеты размещают более специализированные закупки. Вместо обслуживания спортплощадок с возможным ремонтом и заменой оборудования в таких случаях может прямо прописываться требование о ремонте оборудования на конкретной территории или же о поставке конкретных тренажеров.

Так, в минувшем июне администрация МО "Поселок Лисий Нос" со второй попытки заключила контракт на проведение ремонта спортивной площадки на Морском проспекте. Стоимость закупки составила 4,6 млн рублей. Первая попытка окончилась неудачей из-за отсутствия желающих участвовать в конкурсе.

В соответствии с условиями контракта, подрядчик должен обустроить территорию, настелить покрытие и посеять газоны. Также он должен поставить на место и смонтировать оборудование для тренировок и скамейку для отдыха.

Суммы, которые муниципалитеты тратят на закупку и установку оборудования, исчисляются миллионами рублей. Как правило, средства тратятся как на спортивные, так и на детские площадки. При этом основной упор в таких закупках делается как раз на оборудование для маленьких петербуржцев.

Например, из 1,7 млн рублей, потраченных на монтаж оборудования в МО № 72, на закупку тренажеров ушло 538,4 тысячи рублей, то есть немногим менее трети. За эти деньги муниципалитет получил шесть тренажеров, а самыми заметными строками в смете стали два детских игровых комплекса и четыре карусели — в совокупности на них потратили один миллион рублей.

В другом случае администрация МО "Город Колпино" потратила 8,5 млн рублей на аналогичные цели. Из этих средств 5,8 млн рублей предназначались на закупку двух детских игровых комплексов. В свою очередь, 10 тренажеров обошлись муниципалитету в 1,4 млн рублей. Устройства предназначаются для упражнений на жим ногами и для укрепления мышц груди, а также для талии и для выполнения растяжки.

Администрация МО "Шушары" в минувшем апреле отметилась двумя крупными закупками на общую сумму 35,1 млн рублей. Первый контракт на сумму 15,5 млн рублей касался благоустройства территории и установки спортивного оборудования, включая предназначенное для детей. В частности, муниципалы потратили 363,8 тысячи рублей на закупку пяти теннисных столов, 68,7 тысячи рублей на приобретение баскетбольной стойки, 778,8 тысячи рублей на шесть тренажеров одного типа и еще 273,4 тысячи рублей на два тренажера другого типа. Прочие деньги ушли на закупку детских спортивных комплексов, качелей, скамеек и диванов, ограждения и производство работ.

По второй закупке администрация заплатила 19,6 млн рублей, из которых 10,2 млн рублей предназначались на оплату работ по благоустройству. Из оставшихся средств 186,6 тысячи рублей ушли на приобретение двух спортивных ворот, еще 474 тысячи рублей — на ограждение спортплощадки, а 946,5 тысячи рублей — на обустройство спортивной трибуны.

Фото: ЗАКС.Ру

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