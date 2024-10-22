В ЗакСе устроили прием для семейных пар с 30-летним стажем

В петербургском Заксобрании 22 октября состоялся торжественный прием для семейных пар, отпраздновавших 30-летие совместной жизни. Участие в мероприятии приняли спикер Александр Бельский и глава постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков.

Как сообщили в пресс-службе ЗакСа, мероприятие было приурочено к 30-летию городского парламента и к празднованию Дня отца, который в этом году отмечался 20 октября. С приветственным к собравшимся обратился председатель Заксобрания.

В своем выступлении Бельский отметил важность семьи и добавил, что она помогает преодолевать трудности. "Вы образовали семьи ещё совсем молодыми людьми и продолжаете идти по жизни рука об руку, служа примером многолетней верности. Символично, что наша встреча проходит в год, объявленный президентом России Годом семьи. Крепкая семья — прочная основа нашего государства", — цитирует слова спикера пресс-служба.

Гостям приема в Мариинском дворце представили концертную программу с выступлением танцевального коллектива и исполнением песен о любви.

Фото: assembly.spb.ru