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Новости 19:31

Землю под автовокзал в Мурино передали подрядчику

фото ЗакС политика Землю под автовокзал в Мурино передали подрядчику

Ленинградская область готовится к строительству международного автовокзала в Мурино, следует из слов главы регионального комитета по транспорту Михаила Присяжнюка. Как заявил чиновник 22 октября на встрече губернатора Александра Дрозденко с депутатами области, земельный участок уже передан подрядчику.

"На предыдущей неделе был сформирован земельный участок и передан уже компании-подрядчику, которая начинает проектирование. Я думаю, что за 4-5 месяцев все изыскания и все проектные решения будут сделаны", — цитирует слова Присяжнюка Telegram-канал "Админка Ленобласти".

Глава комитета отметил сложность запланированного объекта из-за наличия поблизости от него железной дороги, метрополитена и различных коммуникаций. Также он высказал предложение депутатам войти в рабочую группу и предоставить свои предложения.

Фото: ЗАКС.Ру


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