Всеволожский депутат задержан по подозрению в поджоге дома другого депутата

Депутат Всеволожского городского поселения задержан по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщили вечером 22 октября в следственном управлении СК по Ленинградской области. В ведомстве считают, что муниципал может быть причастен к поджогу дома своей коллеги по совету депутатов.

По версии следствия, подозреваемый подыскал трех исполнителей для поджога принадлежащего коллеге дома в Рахьинском городском поселении. Убедившись, что в здании никого нет, злоумышленники подожгли его 18 августа, чем нанесли пострадавшей ущерб в размере более 30 миллионов рублей.

Как считают в Следкоме, причиной случившегося стала неприязнь задержанного к коллеге в связи с ее деятельностью в качестве кандидата в депутаты.

"За совершение указанных преступных действий [исполнители поджога] получили от депутата денежное вознаграждение в размере не менее 6000 долларов США, которыми распорядились по своему усмотрению", — отметили в СК.

Помимо депутата, силовики задержали троих предполагаемых исполнителей, в ближайшее время им планируют предъявить обвинение. В жилье подозреваемых прошли обыски. Следствие намерено ходатайствовать в суде об их заключении под стражу.

Фото: Следком47 / Telegram (скриншот видео)