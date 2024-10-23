Ветер заметно усилится в Петербурге 23 октября

Сегодня погода в Петербурге будет определяться воздействием фронтальной волны, уходящей на восток, сообщил 23 октября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. В городе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, а ветер заметно усилится.

Температура воздуха составит +10…+12 градусов, в Ленинградской области — от +8 до +13 градусов. Ветер западного направления 6-11 м/с, с порывами до 13-18 м/с, а на побережье Финского залива — до 20 м/с. Такая ветровая обстановка может привести к подъему уровня воды в реках Петербурга до 110-130 см из-за нагонных явлений. Атмосферное давление немного повысится и достигнет 761 мм рт. ст., что соответствует норме.

В четверг также возможны кратковременные дожди при температуре +10…+12 градусов.

фото: ЗАКС.Ру