В Петербурге закон о МСУ дополнили статьей о межмуниципальном сотрудничестве

Депутаты петербургского Заксобрания приняли 23 октября в третьем, окончательном чтении поправки в закон "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге". В частности, норму дополнили статьей о межмуниципальном сотрудничестве.

Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" Наталия Астахова, Всеволод Беликов и Денис Четырбок. В соответствии с предложенными ими изменениями существующий закон дополнили статьей 41_1, в которой перечислены формы межмуниципального сотрудничества муниципалитетов. Вторым пунктом статьи отдельно оговаривается, что "объединения муниципальных образований, межмуниципальные хозяйственные общества, некоммерческие организации, учрежденные муниципальными образованиями, не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления".

Среди прочего, поправкам подверглась статья 42 закона, касающаяся деятельности Совета муниципальных образований Петербурга. В новой редакции говорится о праве лиц, представляющих органы управления Совета, входить в составы координационных и иных органов, чья деятельность касается муниципалитетов. Также статью дополнили положением об обязанности Совета ежегодно предоставлять доклад о состоянии и развитии МСУ в правительство Петербурга и в ассоциацию "Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления".

Также изменения внесены в закон "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге". В этом случае речь идет о предоставлении поддержки НКО, занятых в сфере развития межмуниципального сотрудничества.

Как отмечается в пояснительной записке, целью внесенных поправок стало приведение законодательства Петербурга в соответствие с федеральным.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру