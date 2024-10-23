Депутаты поддержали проект о штрафах за неисполнение родительских обязанностей

Проект инициативы по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях был принят 23 октября в первом чтении петербургским Заксобранием. Инициатива предполагает увеличение штрафов за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В настоящее время статья 5.35 КоАП предусматривает штрафы в размере от 100 до 500 рублей за неисполнение родительских обязанностей. Предложенный единороссами Всеволодом Беликовым, Александром Ржаненковым и Денисом Четырбоком законопроект устанавливает минимальный порог взыскания на уровне 1,5 тысяч рублей, а максимальный — в размере трех тысяч рублей.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что за 2023 год в Петербурге районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрели 7 266 дел в отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних. "В 2022 году аналогичный показатель составил 7 027, таким образом, число подобных правонарушений за год увеличилось на 3,4 %", — отмечают законотворцы.

Авторы инициативы отмечают, что величина штрафов за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей остается неизменной с 2007 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру