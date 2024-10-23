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Новости 11:56

Совфед одобрил закон против фиктивных браков для мигрантов

фото ЗакС политика Совфед одобрил закон против фиктивных браков для мигрантов

Совет Федерации одобрил закон, направленный на предотвращение использования фиктивных браков и поддельного установления отцовства или материнства для получения иностранцами статуса мигранта в России. Об этом сообщили 23 октября в Telegram-канале Совфеда.

Документ, разработанный сенаторами Андреем Клишасом, Ириной Рукавишниковой, Юрием Валяевым и депутатом Госдумы Виктором Водолацким, вводит новые условия для получения разрешения на временное проживание. Теперь это возможно только если супруги проживут в зарегистрированном браке не менее трёх лет или имеют совместного ребёнка, рождённого или усыновлённого в браке.

Для иностранных граждан, имеющих детей вне брака, получение вида на жительство (ВНЖ) станет возможным после подтверждения через суд факта совместного проживания с ребёнком и участия в его воспитании и содержании. В случае совместного проживания с одним из родителей ребёнка, такое проживание должно длиться не менее трёх лет до подачи заявления на ВНЖ.

фото: ЗАКС.Ру


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