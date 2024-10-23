Совет Федерации одобрил закон, направленный на предотвращение использования фиктивных браков и поддельного установления отцовства или материнства для получения иностранцами статуса мигранта в России. Об этом сообщили 23 октября в Telegram-канале Совфеда.
Документ, разработанный сенаторами Андреем Клишасом, Ириной Рукавишниковой, Юрием Валяевым и депутатом Госдумы Виктором Водолацким, вводит новые условия для получения разрешения на временное проживание. Теперь это возможно только если супруги проживут в зарегистрированном браке не менее трёх лет или имеют совместного ребёнка, рождённого или усыновлённого в браке.
Для иностранных граждан, имеющих детей вне брака, получение вида на жительство (ВНЖ) станет возможным после подтверждения через суд факта совместного проживания с ребёнком и участия в его воспитании и содержании. В случае совместного проживания с одним из родителей ребёнка, такое проживание должно длиться не менее трёх лет до подачи заявления на ВНЖ.
Совфед одобрил закон против фиктивных браков для мигрантов
Совет Федерации одобрил закон, направленный на предотвращение использования фиктивных браков и поддельного установления отцовства или материнства для получения иностранцами статуса мигранта в России. Об этом сообщили 23 октября в Telegram-канале Совфеда.