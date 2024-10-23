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Новости 14:02

Бывшего сотрудника УТ МВД приговорили к 8,5 года колонии

фото ЗакС политика Бывшего сотрудника УТ МВД приговорили к 8,5 года колонии

Выборгский районный суд Петербурга приговорил бывшего старшего оперуполномоченного УТ МВД по Северо-Западу Илью Афанасьева к 8,5 годам колонии строгого режима и лишению звания подполковника. Его признали виновным в попытке получения взятки в размере 20 миллионов рублей, сообщает 23 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие установило, что в 2022 году Афанасьев через посредника пытался получить взятку от начальника Центральной дирекции по тепловодоснабжению (ЦДТВ) — филиала ОАО "РЖД". За эту сумму полицейский обещал закрыть дело в отношении руководителя ЦДТВ и его родственника.

Передача денег происходила по сложной схеме. Посредником выступил Иван Франгопуло, ранее осужденный по другому делу. В июле 2022 года он озвучил сумму взятки главе ЦДТВ, а в августе пришел к нему за деньгами, которые собирался передать Афанасьеву. Все участники схемы были задержаны.

Афанасьев свою вину не признал.

фото: ЗАКС.Ру


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