Бывшего сотрудника УТ МВД приговорили к 8,5 года колонии

Выборгский районный суд Петербурга приговорил бывшего старшего оперуполномоченного УТ МВД по Северо-Западу Илью Афанасьева к 8,5 годам колонии строгого режима и лишению звания подполковника. Его признали виновным в попытке получения взятки в размере 20 миллионов рублей, сообщает 23 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Следствие установило, что в 2022 году Афанасьев через посредника пытался получить взятку от начальника Центральной дирекции по тепловодоснабжению (ЦДТВ) — филиала ОАО "РЖД". За эту сумму полицейский обещал закрыть дело в отношении руководителя ЦДТВ и его родственника.



Передача денег происходила по сложной схеме. Посредником выступил Иван Франгопуло, ранее осужденный по другому делу. В июле 2022 года он озвучил сумму взятки главе ЦДТВ, а в августе пришел к нему за деньгами, которые собирался передать Афанасьеву. Все участники схемы были задержаны.



Афанасьев свою вину не признал.

фото: ЗАКС.Ру