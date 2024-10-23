"Серебряного кита" убрали с акватории Невы по требованию суда

Владелец убрал плавучий ресторан "Серебряный кит" с акватории Невы, как того требовал суд, сообщает 23 октября пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.

Суд постановил, что дебаркадер "ДЖ-39" незаконно располагался у набережной Невы напротив парка культуры и отдыха имени Бабушкина. Владелец не выполнил требование вовремя, за что с него взыскали 50 тысяч рублей в виде исполнительского сбора.

Демонтаж и вывоз объекта, который проходил под контролем судебных приставов и транспортной прокуратуры, был завершен с помощью подрядной организации.

"Серебряный кит" появился в начале 2000-х годов как проект плавучего ресторана, который так и не был реализован. Долгое время объект оставался без дела, пока в марте 2023 года не начал тонуть, что привлекло внимание надзорных органов. Суд обязал владельца компании "Фарсэй" убрать его с акватории, демонтаж начался в сентябре 2023 года и завершился только сейчас.

Кроме того, Росприроднадзор установил, что "Серебряный кит" загрязнял Неву. Ущерб оценили в 350 миллионов рублей, и соответствующий иск рассматривается судом.

фото: ЗАКС.Ру