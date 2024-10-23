Петербуржцу ограничили свободу на год за надпись о президенте во время выборов

Мировой судья участка № 19 огласила приговор по делу о негативной надписи в отношении президента Владимира Путина, сообщила 23 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. За выражение отношения к главе государства Виталию Игнатову на один год ограничили свободу, посчитав его действия вандализмом по мотивам политической вражды (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Согласно материалам дела, утром 17 марта 2024 года, в последний день голосования по выборам президента, Игнатов нанес на фасад дома № 29, корп. 1, по проспекту Авиаконструкторов "надпись, содержащую плохие слова про президента РФ", чем "обезобразил внешний вид здания, осквернил его". Указанная девятиэтажка располагается в непосредственной близости от школы № 580, где размещался избирательный участок.

Как уточнила судебная пресс-служба, надпись Игнатов сделал, "осознавая, <...> что результаты его преступных действий будут впоследствии очевидны для неопределенного круга лиц, включая избирателей, реализующих право выбора". При этом он якобы желал наступления общественно опасных последствий и выражал политический протест против выборов.

Подсудимый вину признал и раскаялся. Суд запретил ему покидать жилье по ночам, выезжать за город, посещать места скопления и участвовать в массовых мероприятиях, а также менять место жительства без согласия органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру