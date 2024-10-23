Лукашенко заявил о намерении вновь идти на выборы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен вновь побороться за пост главы страны, сообщила 23 октября в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева. Своими планами белорусский лидер поделился, отвечая на вопрос журналистки в ходе интервью.

"Да, Оля, пойду на выборы президента", — процитировала Лукашенко Скабеева.

Ранее белорусский ЦИК сообщил о назначении выборов в республике. Они должны состояться 26 января 2025 года.

Пост президента Белоруссии Лукашенко занимает с 1994 года, всякий раз переизбираясь на новый срок. В 2020 году объявление его победителем привело к масштабным протестам в стране. В случае переизбрания в 2025 году Лукашенко в седьмой раз подряд возглавит страну.

Фото: сайт Кремля