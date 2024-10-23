Прокуратура поручила демонтировать самострой на Митрофаньевском кладбище

Прокурор Адмиралтейского района потребовал устранить выявленные на Митрофаньевском кладбище нарушения, сообщили 23 октября в надзорном ведомстве. Речь идет об обнаруженных в ходе проверки самострое и автостоянке.
Митрофаньевское кладбище имеет статус регионального памятника. Проведенная проверка касалась соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия. В ходе ревизии на территории объекта удалось обнаружить огороженную парковку со шлагбаумом, расположившуюся на площади свыше 200 квадратных метров, а также самовольную постройку площадью более 350 квадратных метров.
Районный прокурор потребовал от разместившей парковку организации освободить земельный участок. Также по поручению ведомства комитет по контролю за имуществом занялся сносом постройки.