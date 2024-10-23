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Прокуратура поручила демонтировать самострой на Митрофаньевском кладбище

фото ЗакС политика Прокуратура поручила демонтировать самострой на Митрофаньевском кладбище

Прокурор Адмиралтейского района потребовал устранить выявленные на Митрофаньевском кладбище нарушения, сообщили 23 октября в надзорном ведомстве. Речь идет об обнаруженных в ходе проверки самострое и автостоянке.

Митрофаньевское кладбище имеет статус регионального памятника. Проведенная проверка касалась соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия. В ходе ревизии на территории объекта удалось обнаружить огороженную парковку со шлагбаумом, расположившуюся на площади свыше 200 квадратных метров, а также самовольную постройку площадью более 350 квадратных метров.

Районный прокурор потребовал от разместившей парковку организации освободить земельный участок. Также по поручению ведомства комитет по контролю за имуществом занялся сносом постройки.

Фото: ЗАКС.Ру


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