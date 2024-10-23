В РКН полагают, что соцсети справятся с маркировкой крупных пабликов

Механизмы законодательства по контролю за пабликами с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков заработают вовремя, заявил 23 октября глава Роскомнадзора Андрей Липов. При этом он выразил уверенность, что у социальных сетей не возникнет сложностей с маркировкой подобных сообществ.

"В этом сложности никакой нет. Они же и сейчас маркируют каналы — Fake, Scam и так далее. Они умеют это делать", — цитирует Липова "Интерфакс".

По словам чиновника, для того чтобы необходимые механизмы регистрации заработали, нужно принять три постановления кабмина и один приказ РКН. Сейчас документы находятся на подготовке в Минцифры.

"Мы ждем эти документы и уверены, что механизмы заработают вовремя", — отметил глава ведомства и добавил, что РКН будет вести реестр "десятитысячников".

Фото: pixabay